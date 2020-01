2019 was warm, droog en zonnig (met ook de vroegste lentedag), december was 2 graden warmer dan normaal

Het jaar 2019 was opnieuw een relatief droog jaar, met 798,6 millimeter neerslag (tegenover 852,4 normaal). De neerslag viel maar op 182 dagen, tegenover 198,7 dagen normaal. We hadden dus ongeveer 17 droge dagen extra. Van 16 juni tot en met 11 juli viel geen druppel regen in Ukkel, 26 dagen lang dus. Een droge periode van minstens 20 dagen was geleden van 1995.

Tegelijk was het heel zonnig: 2019 komt op plaats 5 qua zonnigste jaren sinds 1981. De zon scheen 1.757 uren en 30 minuten, tegenover dik 1.544 uren normaal.

De laagste temperatuur vorig jaar gemeten was -15,9 graden op 22 januari in Bütgenbach. Op 30 januari werd de dikste laag sneeuw gemeten, 34 centimeter aan Mont-Rigi. Opvallend: er was nog een laat sneeuwoffensiefje, wat begin mei een wit tapijt gaf in o.a. Couvin en Verviers.

Bekijk hier het weerbericht van deze middag (met ook de cijfers voor 2019 en de maand december): voorlopig is er nog geen winteroffensief in zicht: