Hoe de vinnen van vissen evolueerden net voor ze aan land gingen

De modellen toonden dat de vinstralen van deze dieren eenvoudiger geworden waren, en dat de totale grootte van het netwerk van de stralen kleiner was dan bij hun meer visachtige voorouders.

Verrassend was dat ze ook zagen dat de boven- en de onderkant van de vinnen asymmetrisch begon te worden. Vinstralen worden gevormd door paren van beenderen en bij Eusthenopteron bijvoorbeeld, was de dorsale of bovenste vinstraal iets groter dan de ventrale of onderste. De bovenste vinstralen van Tiktaalik waren verschillende keren groter dan de onderste, wat laat vermoeden dat hij spieren had die zich uitstrekten over de onderkant van zijn vinnen, zoals de vlezige basis van de handpalm, om hem te helpen zijn gewicht te dragen.

"Dit geeft meer informatie die ons toelaat te begrijpen hoe een dier zoals Tiktaalik zijn vinnen gebruikte tijdens deze overgang", zei Stewart. "Dieren gingen van vrij rondzwemmen en hun vinnen gebruiken om de stroming van het water rond hen te controleren, naar aangepast zijn aan het zich afzetten tegen het oppervlak op de bodem van het water."

Het team vergeleek ook het dermale skelet van levende vissen zoals steuren en longvissen, om de patronen te begrijpen die ze in de fossielen zagen. Ze zagen een aantal van dezelfde asymmetrische verschillen tussen de boven- en de onderkant van de vinnen, wat suggereert dat deze veranderingen een grotere rol gespeeld hebben in de evolutie van de vissen.

"Dat geeft ons meer vertrouwen en een andere reeks gegevens die toelaat te zeggen dat deze patronen echt zijn, wijd verspreid en belangrijk voor vissen, niet enkel in het fossielenbestand met betrekking tot de overgang van vinnen naar ledematen, maar ook voor de functie van vinnen in het algemeen", zei Stewart.

De nieuwe studie is gepubliceerd in Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Dit artikel is gebaseerd op een persbericht van de University of Chicago.