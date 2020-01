Israëlische premier Netanyahu vraagt onschendbaarheid aan parlement, rechtszaken wellicht maanden opgeschort

Het is nog niet duidelijk wanneer het parlement zal stemmen over Netanyahu's aanvraag voor onschendbaarheid. De kans dat dat nog voor de nieuwe verkiezingen in maart gebeurt, is klein, aangezien het parlement al ontbonden is.

In Israël zijn parlementsleden niet automatisch onschendbaar, maar ze kunnen het wel aanvragen wanneer ze dat nodig achten. De aanvraag van Netanyahu schort de rechtszaken nu sowieso al op, wat erop neerkomt dat ze allicht niet voor de verkiezingen zullen starten.

Het lijkt er wel op dat Netanyahu op dit moment geen meerderheid heeft in de Knesset om zijn onschendbaarheid erdoor te krijgen. Van oppositiepartij Blauw-Wit moet hij geen steun verwachten. "Netanyahu weet dat hij schuldig is", reageerde zijn uitdager Benny Gantz. Ook de vroegere minister van Defensie, Avigdor Lieberman van de extreemrechtse partij Israël Ons Huis, kondigde al aan niet te zullen instemmen met de aanvraag. Alles zal dus afhangen van de nieuwe verkiezingen, die op een referendum voor of tegen Netanyahu lijken te zullen uitdraaien.

Als en wanneer het toch tot een rechtszaak komt, dan zal Netanyahu voor het gerecht zijn onschuld bewijzen, zegt hij. "Ik wil Israël nog vele jaren leiden om historische successen te boeken", zegt hij.