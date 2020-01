Minstens 21 doden bij overstromingen in de Indonesische hoofdstad Jakarta

Het was in oudejaarsnacht alarm in Jakarta toen het waterpeil in sommige delen van de stad met drie tot vier meter steeg. De oorzaak was een sterk gezwollen rivier die in de buurt in zee uitmondt. Een aantal mensen is verdronken, maar de meeste doden vielen door elektrocutie of door grondverzakkingen. Ook zijn 13.000 mensen uit voorzorg geëvacueerd. Daarbij hebben we het nog niet over de naburige steden rond Jakarta. In totaal wonen daar bijna 30 miljoen mensen.