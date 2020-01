Noël (100) en Alma (101) uit Zwevegem verjaren op Nieuwjaar: "Wellicht oudste echtpaar van ons land"

Noël en Alma leerden elkaar kennen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ondertussen zijn ze al 76 jaar getrouwd. Noël is goedlachs en helder, Alma kan niet meer zo goed praten.

Vandaag, op Nieuwjaarsdag, vieren ze nog samen met de familie hun verjaardag. En zoals de traditie het wil, kwam ook het gemeentebestuur langs. "Je moet eens rondkijken", zegt Noël. "Onze kamer staat vol familieleden: kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. We hebben vijf viergeslachten in de familie. Het is speciaal dat Alma en ik onze verjaardag samen kunnen vieren, gezien onze gezegende leeftijd. We hebben geluk dat we elkaar nog hebben."

Zoals het betaamt, beantwoordt Noël de vraag naar het geheim van zijn gezondheid. "Proberen gelukkig te zijn", raadt hij aan, "En veel eten wanneer je kan. En af en toe een pintje drinken. Maar niets forceren."

Herbekijk hieronder de journaalreportage: