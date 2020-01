Onrustige oudejaarsnacht in Antwerpen

47 interventies van de brandweer in 1 nacht

"Ons brandweerkorps heeft het ontzettend druk gehad, " zegt woordvoerdster Jasmien O. "We zijn 45 keer opgeroepen, waarvan 25 keer voor een brand. Op een bepaald moment woedden er 7 branden tegelijkertijd. Er waren meldingen voor vuilnisbakken die in brand waren gestoken, maar de grootste interventie was een brand op het terras van een appartement in Merksem. "Een afgestoken vuurpijl was terechtgekomen op het gebouw in de Groenendaallaan, en had brand veroorzaakt". In Borgerhout moest de brandweer 2 bromfietsen blussen die in brand waren gestoken op het Maarschalk Montgomeryplein.

Brandstichtingen op het Kiel

Op de Sint-Bernardsesteenweg vernielden vandalen het schuilhokje van een tramhalte. Er werd ook brand gesticht op een werf op het pleintje aan de Alfons De Cockstraat.



Rustig op de Scheldekaaien

Het vuurwerk op de Scheldekaaien, waarvoor tienduizenden feestvierders waren opgedaagd, is zonder problemen verlopen.