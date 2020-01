Provincie Oost-Vlaanderen verkoopt wijnkelder om fietspaden aan te leggen

In de kelder van het provinciehuis van Oost-Vlaanderen ligt een goed bewaard geheim: een wijncollectie die duizenden euro’s waard is. Omdat zo’n verzameling niet meer van deze tijd is, wil de provincie de collectie nu veilen en met het geld iets nuttigs doen.

Wijnreis

“Vroeger, in de jaren 70 gingen de deputés op wijnreis en kochten ze wijn aan in het buitenland”, vertelt huidig deputé Kurt Moens (N-VA). “Zij gingen echt op reis met als doel goede flessen wijn aan te kopen. Ik heb verhalen gehoord dat er dan lotjes getrokken werden, want er moest een deputé thuisblijven”, lacht hij. “Ik wil wel benadrukken dat het iets van vroeger is en dat dat nu niet meer gebeurt.”

Fietspaden

“De flessen werden betaald met het geld van de provincie”, gaat Kurt Moens verder. “Maar het feit dat ze nu verkocht worden en dat het een goede investering is, maakt dat het terug in de kas vloeit en dat het teruggaat naar waar we voor staan als beleid. Bijvoorbeeld meer fietspaden. Dit zal ten goede komen aan de verschillende zaken waar wij als provinciebestuur mee bezig zijn.”

Veiling

Vorige maand werden er al 950 flessen geveild. Die brachten 24.000 euro op. Op dit moment liggen er nog ongeveer 1700 flessen in de kelder, en die zijn van goede kwaliteit volgens meestersommelier Pieter Fraeyman. “Je ziet dat de flessen met verstand van zaken gekocht zijn. Ik zie hier heel wat gekende namen. Het is een goede investering geweest. Hoeveel de overige flessen hier nog waard zijn, is wel moeilijk te zeggen. Maar ik gok ongeveer 6.000 of 7.000 euro.”

De flessen blijken veel geld waard te zijn. Toch zijn ze niet aangekocht met de bedoeling om er rijk van te worden. “Het was de bedoeling om gasten goed te ontvangen”, zegt Kurt Moens nog.