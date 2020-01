Opnieuw drie doden bij uitbreidende bosbranden in oosten van Australië, alweer een stad bedreigd

Volgens de hulpdiensten zijn er de voorbije uren opnieuw zeker drie doden gevallen bij verschillende incidenten in de zuidoostelijke deelstaten New South Wales (met Sydney) en Victoria (met Melbourne). Er zijn ook opnieuw meer dan tweehonderd woningen in de vlammen opgegaan.

Sinds maandag zijn er nu al zeker zeven doden gevallen, onder hen een brandweerman. Dat aantal kan nog oplopen, want er is geen duidelijkheid over de situatie in meer afgelegen gebieden. Sinds het uitbreken van de branden enkele weken geleden zijn er al zeker 18 doden gevallen.

Leger en marine hebben intussen meer dan 1,6 ton drinkwater aangevoerd naar de mensen die vastzitten op een strand nabij de stad Mallacoota. Enkele dagen geleden hadden meer dan 4.000 mensen daar hun toevlucht gezocht nadat ze omsingeld waren door vuurhaarden. Die mensen worden niet bedreigd door de vuurzee zelf, maar lijden wel onder de rook en een tekort aan voedsel, drinkwater en medicijnen.

Intussen heeft de overheid ook de evacuatie bevolen van de stad Sunbury op zo'n 40 kilometer van Melbourne. Ook die stad wordt omgeven door brandhaarden. Het ziet er dus niet naar uit dat de bosbranden onder controle geraken. Het blijft ook erg heet in Australië waar op vele plaatsen temperaturen van meer dan 40 graden gemeten worden.

Een kaart met een overzicht van de belangrijkste bosbranden vindt u hier op de site MyFireWatch van de regering van Australië.

Om u een idee te geven van de ernst van de branden: veel steden in het zuiden van Nieuw-Zeeland maken melding van een oranje rookwolk die in de lucht hangt. Het zou gaan om rookwolken die vanuit Australië over de Tasman Zee naar Nieuw-Zeeland zijn getrokken. De afstand tussen die twee landen is ongeveer 2.000 kilometer.