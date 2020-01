Tweede dag van pro-Iraans protest aan VS-ambassade in Irak, Trump stuurt extra troepen

Zo ver zal het wellicht nu niet komen, ook al omdat de Iraakse regering zich -anders dan het regime van ayatollah Khomeini in Iran in die tijd- zich geen totale breuk met de Verenigde Staten kan veroorloven. Toch is het opvallend dat de Iraakse ordediensten de opmars van de pro-Iraanse betogers naar het sterk bewaakte ambassadegebied in de "Groene Zone" niet kunnen tegenhouden.

VS-president Donald Trump is woedend en heeft 750 extra militairen vanuit de VS naar het Midden-Oosten gestuurd. Nog 3.000 andere militairen worden in paraatheid gebracht om desnoods naar de regio te vertrekken. Wellicht gaat het dan om buurland Koeweit. Sinds het oplopen van de spanningen in de Perzische Golf en elders in het Midden-Oosten vorig jaar heeft de VS al 14.000 militairen extra naar de regio gestuurd. Dat is opmerkelijk, omdat president Trump zich sterk maakt dat hij "de eindeloze oorlogen in die regio" wil beëindigen. Toch kan Trump niet heen om de confrontatie met Iran die alsmaar gevaarlijker wordt.

Voor het Iraanse regime is de nieuwe crisis riskant, maar tegelijk welkom. In Irak woedt al maandenlang protest van de sjiitische meerderheid tegenover de eigen regeerders die beschuldigd worden van wanbeleid en corruptie. Ook Iraanse consulaten en kantoren van de pro-Iraanse milities zoals de Hashd zijn daarbij aangevallen. Dankzij de huidige crisis kan Iran de aandacht van de Iraakse sjiieten wegtrekken van dat protest en richten tegen de Verenigde Staten. De pro-Iraanse milities zijn verbonden met het regime en hebben hun invloed fors kunnen vergroten door hun inzet in de strijd tegen de extremistische soennitische terreurgroep IS.

