Vuurwerk fataal voor merrie in Hoeselt

Vivie is al 17 jaar het paard van Elke Vandersanden. Elke is één van de oprichtsters van Rajdado in Hoeselt, een vzw die zich bezig houdt met therapeutisch paardrijden voor mensen met een beperking. De merrie Vivie, die afgelopen nacht overleden is door vuurwerk, is haar eigen paard.

Volgens de partner van Elke, Jimmy, waren de vuurwerkknallen in Hoeselt afgelopen nacht veel luider dan de voorbije jaren. Jimmy was rond half twaalf voeder gaan brengen in de stal. Toen stonden de paarden nog rustig in de wei. Een kwartier later is Elke met haar zoon naar buiten gegaan om de paarden in de stal te voederen. Eén van de paarden kwam naar de stal om te eten, maar het tweede, Vivie, niet.

Jimmy Claes: "Vivie stond buiten verstijfd van de angst. Toen heeft Elke geprobeerd haar de stal in te krijgen, zodat ze een beetje uit de omgeving van de flitsen was en de knallen minder zou horen. De knallen waren immens hard, de twee paarden waren in paniek, en Vivie is beginnen schuimbekken en verstijfd neergevallen." Elke heeft meteen een dierenarts gecontacteerd, maar toen die ter plaatse kwam, was de merrie al overleden.