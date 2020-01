Beruchte huisjesmelkers uit Hoeselt vrij onder voorwaarden

De familie, afkomstig uit Sint-Truiden, heeft honderden koten in Leuven, waar al jaren heel wat klachten over zijn. Zo verhuurden ze kamers zonder warm water, verwarming of elektriciteit, terwijl ze onbewoonbaar waren verklaard.

Omdat hun naam na een tijdje bekend werd bij de huurders, gebruikte de familie ook andere namen en een tussenpersoon om toch te kunnen verhuren.

Vader en zoon worden nog altijd verdacht van huisjesmelken, inbreuken op de Vlaamse wooncode en vereniging van misdadigers. Dat onderzoek loopt intussen verder, laat het Leuvense parket weten.