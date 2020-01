Bijna vijf jaar na dood van Bobbi Kristina Brown is ook haar ex-vriendje Nick Gordon overleden

Het overlijden van Brown was des te tragischer omdat het erg veel gelijkenissen vertoonde met de manier waarop haar moeder, zangeres Whitney Houston, drie jaar daarvoor was gestorven. Ook zij werd met het gezicht in een plas water in het bad van een hotel in Beverly Hills teruggevonden. Hoewel ze cocaïne genomen had, toonde de autopsie aan dat ze aan een hartziekte leed en dat haar dood een ongeluk was.