Celine Dept nieuwe populairste Belg op video-app TikTok: "Begonnen voor plezier, nu fulltime mee bezig"

Sociaalnetwerksiteskenner Hannes Coudenys van reclamebureau Hurae is de manager van Celine Dept. Volgens Coudenys is TikTok een grote challenger voor concurrenten als Facebook, Snapchat en Instagram.

"TikTok werkt heel intuïtief. Je ziet niets anders dan video. Wanneer je een video hebt afgespeeld, staat er meteen een volgende klaar. Voor je het weet heb je de app een half uur gebruikt. Als maker kan je er ook heel eenvoudig mee aan de slag gaan, zonder ingewikkelde montageprogramma's te moeten gebruiken", zegt Coudenys in "De wereld vandaag" op Radio 1.

In de VS is TikTok al populairder bij de jongste doelgroep dan sociaalnetwerksites als Facebook en Instagram. "In 2019 is TikTok doorgebroken, dit jaar kan TikTok groter worden dan Facebook. Er is nog veel groei mogelijk voor de app", besluit Coudenys.