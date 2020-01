De kans is groot dat u na de feestdagen nog kurken van wijn-of champagneflessen hebt liggen. Vaak verdwijnen die bij het restafval. Daar horen ze eigenlijk niet thuis want kurk is een duurzaam materiaal. In de sociale werkplaats De Vlaspit in Scherpenheuvel geven ze de kurken een nieuw leven als isolatiemateriaal en bodembedekker. 80 ton per jaar wordt er verwerkt.