De 7 belangrijkste uitdagingen voor onze cyberveiligheid in 2020

Het besef groeit dat het in de digitale wereld wemelt van cybercriminelen, en Belgen denken dan in de eerste plaats aan de dreiging die toeneemt vanuit internet. Wat te weinig mensen beseffen, is dat steeds meer producten, toestellen en apparaten verbonden zijn met het internet en dat die ook gehackt en vervolgens gemanipuleerd kunnen worden.

2020 wordt het jaar waar over minder voor de hand liggende hacks en privacyschandalen gesproken zal worden. Slimme deurbellen, robots of zelfs kinderpoppen: denk best twee keer na bij het installeren van Internet of Things-applicaties. Zo was er - alweer in de VS - een privacyschandaal met een sekspop die via Bluetooth afgeluisterd kon worden. Alles kan gehackt worden.