Dodelijke flatbrand in Arnhem veroorzaakt door vuurwerk op een bank in portiek

Door het vuur viel de elektriciteit in het gebouw uit en viel de lift stil. De hal en de lift vulden zich met rook, waardoor het gezin van vier buiten bewustzijn raakte. Enkel de moeder (36) en de dochter (8) overleefden dat.

De Nederlandse politie heeft gisteren twee jongens van 12 en 13 jaar oud opgepakt. Zij hebben de nacht in de cel doorgebracht en werden vandaag voort ondervraagd.

De oorzaak van de flatbrand is intussen vastgesteld door de politie. Een bank in de hal van het flatgebouw heeft vuur gevat, nadat er vuurwerk op is gelegd. De politie is nog op zoek naar een man die in het trappenhuis was tijdens de bluswerkzaamheden.

Bekijk het verslag uit "Het Journaal" hier: