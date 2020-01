Duizendtal mensen neemt deel aan "Mars van de hoop" in Loksbergen in Limburg

In Loksbergen is donderdagavond om 20 uur een "Mars van de hoop" gestart ter herdenking van alle kinderen die vermoord zijn of nog altijd vermist worden. Het Limburgse dorpje ontwaakte op 2 januari 2010 met een verschrikkelijke nachtmerrie die realiteit werd.

In een uitgebrande auto werden de lichamen van Shana Appeltans en haar vriend Kevin Paulus gevonden. De tijd stond die dag stil in Loksbergen, maar de storm was nog niet gaan liggen. Shana's buurman, leraar Ronald Janssen, bleek hun moordenaar te zijn.

"Tien jaar later is niemand Shana en Kevin vergeten. Er zijn echter ook andere slachtoffers. Kinderen die in het hele land om het leven zijn gebracht of nog vermist zijn", vertelt initiatiefneemster Elien Ectors. De mars lokte volgens een eerste ruwe schatting meer dan duizend deelnemers.



