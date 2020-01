Mensen een goeie gezondheid toewensen, maar tegelijk besparen op preventie is "wereldvreemd"

Dit zal u in de komende dagen en weken meermaals per dag horen uitspreken door iedereen die je tegenkomt, kwestie van draagvlak voor dit stuk. Want wat als we er voor konden zorgen dat er veel minder zorg nodig was? Wat als we wachtlijsten konden voorkomen en verkleinen? Wat als Pia nooit ziek was geweest? Wat als de nood voor extremistisch dure medicijnen en technieken gewoon minder hoog was? Even enkele objectieve informatie op een rijtje.