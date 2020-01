Het einde van de Belgische geschiedenis is in zicht

Bij de Belgischgezinde mainstream-partijen circuleren hoogstens wat vrijblijvende en onsamenhangende ideetjes over een nieuwe staatshervorming (herfederalising, nationale kieskring, burgersenaat…). Dat lijkt op fluiten in het donker. De Franstaligen spelen opnieuw hun geliefde spelletje van 2007 : ze willen zogezegd praten over een nieuwe staatshervorming, maar klampen zich in de praktijk vast aan het status quo. Kwestie van de miljardentransfers in stand te houden (die overigens, in tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd, helemaal niet zullen opdrogen vanaf 2025).