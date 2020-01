Gemeentescholen Elsene niet meer naar dierentuin: "Geen bezoek aan plek waar dieren gevangen worden gehouden"

Een bezoek aan de Zoo van Antwerpen, het dierenpark Planckendael of Pairi Daiza zit er niet meer in voor de kinderen die naar de gemeentescholen van Elsene gaan. Sinds dit schooljaar is dat soort van bezoeken verboden, zo heeft het schepencollege beslist. "Als overheid organiseren we geen schoolbezoeken naar plekken waar dieren gevangen worden gehouden", klinkt het. "Wij zijn niet tegen het concept van dierentuinen, maar volgens ons zijn er andere manieren om niet-inheemse dieren te observeren", zegt het schepencollege.

Pedagogische waarde

Burgemeester Christos Doulkeridis (Ecolo-Groen) gaat nog een stapje verder. "Een dierentuin heeft geen pedagogische waarde", stelt hij. "Er zijn genoeg alternatieven, zoals een kinderboerderij."

De zoo van Antwerpen spreekt dat tegen. "Wij krijgen jaarlijks 140.000 kinderen op bezoek", zegt woordvoerster Ilse Segers. "Meestal worden die bezoeken in de klas voorbereid via ons digitaal platform, dat conform de eindtermen van het onderwijs is opgesteld. Het bezoek is doorgaans de laatste stap van het project."

Altijd welkom

"Het gemeentebestuur van Elsene is altijd welkom om onze dierenparken eens te beleven", zegt Segers. "Het is veel meer dan maar naar dieren kijken. Er zit veel meer achter. En als het over dierenwelzijn gaat, wil ik er nog aan toevoegen dat Vlaanderen de strengste wetgeving heeft over dierenwelzijn in Europa. Wij werken daar als Zoo trouwens aan mee."