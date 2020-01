Brusselse onderzoeksrechter schort aanhoudingsbevel tegen voormalige Catalaanse leider Puigdemont op

Puigdemont verblijft al sinds eind 2017 in ons land. Hij ontvluchtte Catalonië nadat de Spaanse regering de Catalaanse regering had afgezet na het onafhankelijksreferendum en het uitroepen van de onafhankelijkheid in het Catalaanse parlement.

Puigdemont is nu een vrij man in ons land en kan gaan en staan waar hij wil, maar naar Spanje reizen, zit er nog niet in. Daar loopt nog altijd een nationaal aanhoudingsbevel. In feite zou de Spaanse onderzoeksrechter dat nu ook moeten intrekken, na het arrest van het Europees Hof, zegt Puigdemonts advocaat Paul Bekaert, "vermits hij ook in Spanje geniet van zijn immuniteit als Europees Parlementslid, maar dat is tot op heden niet gebeurd".

De Spaanse onderzoeksrechter kan dat op eigen initiatief doen, maar Bekaert betwijfelt sterk dat dat zal gebeuren. Het is nu afwachten wat het Grondwettelijk Hof in Spanje over de zaak zal oordelen.