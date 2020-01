Gezondheidstoestand van militairen die gewond raakten in Mali is geruststellend

Hun lichte gepantserde voertuig MPPV ("Multipurpose Protected Vehicles") van het type Dingo II reed woensdag om 10.16 uur in Mali op een explosief. De twee gewonden werden overgebracht naar het veldhospitaal van de Franse operatie Barkhane in Gao (Noord-Mali) en vervolgens naar de Duitse ziekenboeg van de VN-missie voor de stabilisatie van het land (MINUSIMA). Een derde soldaat werd overgedragen voor controle. Er loopt nog een onderzoek naar dit incident.

Defensie is aanwezig in Mali in het kader van de operatie MINUSMA (United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali) met 90 militairen. Het is een vredesmissie van de Verenigde Naties in Mali met als doel Mali te stabiliseren en het politieke proces te begeleiden.