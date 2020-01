Proces tegen gevallen filmproducent Harvey Weinstein begint: waar gaat het over? En welke straf riskeert hij?

In oktober 2017 is het rijk van Weinstein uit. Dan publiceren de Amerikaanse krant The New York Times en het magazine The New Yorker artikels waarin actrices en ex-medewerksters Weinstein beschuldigden van seksueel grensoverschrijdend gedrag, verkrachting en intimidatie. De actrice die de ban breekt is Ashley Judd met haar getuigenis in The New York Times. Daarna bevestigen sterren als Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie en Salma Hayek dat ook zij lastig gevallen werden door Weinstein. Meer dan 80 vrouwen komen met hun verhaal naar buiten.