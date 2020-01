"Het weer" eindigt voortaan elke dag met een "mini-karaoke": bekijk hier hoe dat gaat

"De spreuken waren zo goed als op en sommige hadden we al eens herhaald", zegt Deboosere. "We wilden eens iets anders en zo zijn we op muziek uitgekomen. In bijna elk nummer zit er wel een verwijzing naar het weer, al moet het zeker niet in de titel verwerkt zitten. Ook in veel liefdesliedjes wordt er verwezen naar de zon, de regen of onweer, bijvoorbeeld. Het is naar die vergelijking dat we op zoek zijn."