Onderzoek naar online kinderporno vanaf nu met slimme software

Vanaf nu zal ook dat geautomatiseerd worden. De nieuwe software heeft acht parameters. In eerste instantie gaat dat over de mogelijkheid tot identificatie via bijvoorbeeld een IP-adres of email.

Bij het analyseren van de misbruikbeelden zelf volgt dan de vraag of het kind en/of de dader gekend zijn. Is het kind al geïdentificeerd en de dader veroordeeld? Dan is het versturen of online verspreiden van de kinderporno nog altijd strafbaar, maar is het kind niet meer in gevaar, De melding zakt dan in prioriteit.

Is het slachtoffer nog niet gekend, dan zal de software de zaak als extra dringend beschouwen, want dan kan het een nieuw slachtoffer zijn. Maar ook: komt de persoon die de beelden verspreidt al eerder voor in de database, dan stijgt de prioriteit.