Politie richt taskforce op om daders oudejaarsnacht te identificeren

De Brusselse politie vraagt iedereen die beelden heeft van de daders die tijdens de oudejaarsnacht in Brussel vernielingen hebben aangebracht, contact op te nemen met de politie. Er is een taskforce opgericht om zoveel mogelijk verdachten te identificeren. Per politiezone is er een coördinator aangesteld, alsook bij de federale politie. “Zowel aan bedrijven, burgers als media vragen we om beelden door te sturen naar info@polbru.be”, klinkt het bij de politie.