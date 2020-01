Politie Waasmunster onderzoekt verdachte autobrand

Op de carpoolparking aan de E17 in Waasmunster is gisteren een Franse auto helemaal uitgebrand. Enkele mensen hoorden vlak voor de brand begon een luide knal. De politie onderzoekt nu of de auto in brand is gestoken met een vuurwerkpijl of zelfs een bom(metje). Het ging om een lege auto die al een tijdje op de parking stond en die al een wielklem had. Er vielen geen slachtoffers. De auto zou ook al verschillende keren gevandaliseerd zijn.