Radarbeelden tonen hoe wilde vogels opvliegen door vuurwerk in nieuwjaarsnacht

Ondanks het Vlaamse verbod op het afschieten van vuurwerk, zijn er de afgelopen nieuwjaarsnacht weer heel wat vuurpijlen de lucht in geschoten. Dat huisdieren en paarden in de wei daardoor opgeschrikt worden, is al langer duidelijk, maar ook wilde dieren hebben last van vuurwerk. Dat blijkt nu ook uit radarbeelden die Natuurpunt heeft vrijgegeven waarop te zien is dat rond middernacht talloze wilde vogels verschrikt opvliegen.