Spoorstaking in Frankrijk gaat 29e dag in en breekt lengterecord

In Frankrijk gaat de 29ste dag in van de staking bij het spoor. Dat is daarmee de langste spoorstaking ooit in Frankrijk. In de winter van 1986 en 87 was er een spoorstaking die 28 dagen geduurd heeft. Het personeel bij de Franse spoorwegen protesteert tegen de pensioenhervorming van de Franse president Macron, en wil doorgaan met staken tot die zijn plannen weer intrekt. Maar dat is Macron voorlopig niet van plan.