Steeds meer geld op spaarboekjes

Viviane Huybrecht, de woordvoerster van KBC, ziet drie redenen voor de stijging. "Er is de toename van de koopkracht. Mensen kopen niet alleen meer, ze plaatsen uiteraard ook meer geld op hun spaarboekje. Daarbij komt het feit dat de opbrengst van traditionele beleggingsmiddelen zoals obligaties of termijnrekeningen de voorbije jaren is gekrompen, waardoor klanten minder geneigd zijn risico's met hun centen te nemen. En we mogen niet uit het oog verliezen dat spaarrekeningen vaak dienst doen als 'wachtrekeningen'. Die worden dan bijvoorbeeld gebruikt om geld op te zetten van een belegging die haar einddatum heeft bereikt. Of mensen 'parkeren' er geld op waarmee ze een investering zullen financieren."