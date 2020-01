Sterk jaar voor Gallo-Romeins museum in Tongeren

In totaal zijn er ruim 106.000 bezoekers geweest, dat zijn 31.000 meer dan in 2018 en ook meer dan in 2017. Dat is nog wel enkele tienduizenden verwijderd van het topjaar 2012, toen trok het museum 175.000 mensen. Op dit moment loopt in het Gallo-Romeins museum nog Dacia Felix, over het verleden van Roemenië.

Over die tentoonstelling komen er veel positieve reacties. Mensen melden spontaan aan medewerkers van het museum dat ze het een hele mooi expo vinden. Maar ook de Stonehenge tentoonstelling in het begin van het jaar, de permanente tentoonstelling en de familie-activiteiten trokken veel volk. Voor kinderen was er in de zomer en ook in de kerstvakantie een proeftocht, en ook die had succes.

Nieuwe tentoonstelling in het najaar in samenwerking met British Museum

En het is ook al duidelijk wat de nieuwe tijdelijke tentoonstelling in het najaar wordt. Die zal gaan over de Romeinse cultuurwereld. Schepen van cultuur An Christiaens: "Het wordt een tentoonstelling in samenwerking met het British museum in Londen, en zal gaan over het Romeinse Rijk."

Het Gallo-Romeins museum slaagt er ook dan weer in topstukken naar Tongeren te halen zegt Christiaens: "Een dikke pluim voor de mensen van het museum voor de contacten die ze onderhouden en daardoor unieke stukken naar Tongeren kunnen halen."