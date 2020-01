Thalys-conducteur tegen zwarte passagier: "We zijn hier niet op de markt in Kinshasa"

De vrouw had voor een van haar kinderen een ticket gekocht aan kindertarief, hoewel die duidelijk ouder was, zo zegt een woordvoerder van Thalys. Ze werd daarop aangesproken door de treinbegeleider, maar weigerde om het bijkomende bedrag te betalen. Vervolgens zou een woordenwisseling ontstaan zijn waarin de treinbegeleider aan de vrouw zei dat ze "niet op de markt in Kinshasa was".

Een medepassagier filmde het hele voorval met haar smartphone. Thalys laat weten dat de uitspraken niet door de beugel kunnen, en onderzoekt de zaak voort.