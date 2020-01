Tiener T. rex geeft zijn geheimen prijs

'Groter is beter' lijkt wel de leuze van natuurhistorische musea wat dinosaurussen betreft, en veel musea stellen dan ook enkel hun grootste exemplaren ten toon en negeren de rest.

"Historisch gezien is het zo dat veel musea de grootste, meest indrukwekkende fossielen van een dinosaurussoort verzamelden om die ten toon te stellen, en dat ze de andere exemplaren negeerden", zei doctor Holly Woodward. "Het probleem daarbij is dat die kleinere fossielen jonge dieren kunnen zijn. En dus hebben we lange tijd grote gaten gehad in onze kennis over hoe dinosaurussen opgroeiden, en T. rex vormt daar geen uitzondering op."

Woodward is hoogleraar anatomie aan het Oklahoma State University Center for Health Sciences en ze had de leiding over de nieuwe studie die een aantal van die gaten wil opvullen.

In de vroege jaren 2000 werden de fossiele skeletten van twee relatief kleine T. rex exemplaren uitgegraven in Carter County in de staat Montana door het Burpee Museum of Natural History in Rockford, Illinois. Ze kregen de bijnamen 'Jane' en 'Petey' en zouden bij leven iets groter geweest zijn dan een trekpaard en twee keer zo lang.

Net de kleinere gestalte van Jane en Petey is wat hen zo enorm belangrijk maakt. Niet alleen kunnen onderzoekers nu bestuderen hoe de beenderen en de proporties veranderen naarmate T. rex tot volle wasdom kwam, maar ze kunnen ook paleohistologie gebruiken om meer te weten te komen over de groeisnelheid en de leeftijd van jongere exemplaren. Histologie is weefselleer, de studie van de weefsels van mensen, dieren en planten, en paleohistologie is de studie van de microstructuur - de structuur op microscopisch niveau - van fossiele beenderen.

"Ik vind het altijd verbazingwekkend dat als je iets hebt als een enorm gefossiliseerd dinosaurusbot, te ontdekken dat het net zo goed gefossiliseerd is op het microscopische niveau", zei Woodward. "En door deze gefossiliseerde microstructuren te vergelijken met gelijkaardige elementen die in moderne beenderen gevonden worden, weten we dat ze inzichten verschaffen over de stofwisseling, de groeisnelheid en de leeftijd."