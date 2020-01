Toch vuurwerk ondanks verbod rond asiel in Mechelen: “We verwachten ziekte-uitbraak bij de katten”

In Mechelen was het op oudejaarsnacht verboden om vuurwerk af te steken in de buurt van het asiel. “Daar heb ik niet veel van gemerkt”, zegt Wendy Kerselaers van Dierenbescherming Mechelen. “Je zou zelfs kunnen zeggen dat er meer vuurwerk was dan vorig jaar.” Een paar dagen geleden merkten de vrijwilligers van het asiel sporadisch hier en daar al enkele restanten van vuurwerk op. Op oudejaarsavond werd in het asiel meerdere keren de politie gebeld. “Telkens als de politie kwam, waren de vuurwerkafstekers al vertrokken, dus er is niemand gepakt geweest.”

Vertrouwen kapot

Het vuurwerk had grote gevolgen voor veel katten en honden. “Toen we de honden volgende dag uit hun kooien haalden, merkten we dat ze heel overstuur waren. We hebben ook veel honden met een rugzakje. Het heeft ons lang geduurd om hun vertrouwen te winnen en dat vertrouwen is nu gewoon kapot. We gaan bij sommige honden weer helemaal vanaf nul moeten beginnen.”

Ook bij de katten veroorzaakte het vuurwerk heel wat stress. “We verwachten een ziekte-uitbraak net zoals vorig jaar. We denken dat de niesziekte gaat uitbreken en we denken dat veel katten last gaan hebben van een blaasontsteking”, zegt Kerselaers.

Patrouilleren

In het asiel zijn ze boos. “Vuurwerk afsteken in de buurt van een asiel waar dieren al onder stress staan, blijft niet zonder gevolgen. We snappen hier niet dat mensen dat kunnen doen. We zijn enorm gefrustreerd, teleurgesteld en verdrietig.” In het asiel denken ze ook al aan een oplossing voor volgend jaar. “Tijdens de volgende oudejaarsnacht willen enkele vrijwilligers patrouilleren om zo eventuele vuurwerkafstekers op andere gedachten te brengen.”