Turkije stuurt troepen naar Libië

Turkije heeft van oudsher goede relaties met Libië. Tijdens het bewind van de legendarische leider Moammar Khadaffi deden Turkse bedrijven gouden zaken in Libië. In november sloten Turkije en het officieel erkende regime van Libië nog een verdrag. Dat ging over de Middellandse Zee (meer bepaald over de grenzen van de Libische en Turkse wateren). Turkije maakt immers aanspraak op grote olie- en gasvelden in de Middellandse Zee. De Turkse belangen zijn dus gebaseerd op de deal met Tripoli. Maar dan moet de regering in Tripoli uiteraard overeind blijven.