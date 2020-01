Vlaamse en federale overheid zijn het oneens over verbod vuurwerkverkoop

Ondanks een totaalverbod is vuurwerk wel nog steeds vrij te krijgen in de handel. “Een mentaliteitswijziging is nodig, want vuurwerk is hinderlijk voor mens en dier", zegt Dries. "Maar het is ondenkbaar overal met de politie aanwezig te kunnen zijn om dat verbod te handhaven.”

Controle

Minister Ben Weyts (N-VA) voerde in mei een verbod in op vuurwerk, maar burgemeesters kunnen wel een uitzondering toestaan. Dat is de verantwoordelijkheid afschuiven op de gemeenten, vindt de burgemeester van Houthalen-Helchteren Alain Yzermans (SP.A). "Het “Vuurwerkverbod” werkt niet op Nieuwjaar en is een doekje voor het bloeden", zo schrijft Yzermans op Facebook. "Zelfs met de inzet van het ganse leger en het gehele Limburgse politiekorps krijg je het verbod van de minister niet uitgevoerd."

Net als de vuurwerkverkopers heeft ook de federale overheidsdienst Economie een procedure tegen het Vlaams vuurwerkverbod ingeleid bij het Grondwettelijk Hof. "Dat algemene verbod op het gebruik van vuurwerk is disproprotioneel en komt in de feiten neer op een marktverbod. Daardoor is het in strijd met de Europese richtlijn", zegt minister van Economie en Consumenten Nathalie Muylle (CD&V). Ze heeft Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) een brief gestuurd waarin ze voorstelt om de federale en Vlaamse administraties te laten samenzitten zodat een oplossing kan worden uitgewerkt die wel in het Europese kader past.

Vlaams minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) heeft geen begrip voor de procedure die de federale overheid is gestart tegen het Vlaams vuurwerkverbod. Hij spreekt tegen dat de Vlaamse regels neerkomen op een verkoopsverbod. "De afgelopen dagen is gebleken dat er nog steeds vuurwerk wordt aangekocht", zegt hij.