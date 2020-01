Zes Syriëstrijders zijn niet langer Belg

Het hof van beroep nam de Belgische nationaliteit af van zes Sharia4Belgium-militanten, die in 2015 bij verstek waren veroordeeld wegens terrorisme. Het gaat om de broers Ali en Said El Morabit, Ilyass Boughalab, Bilal Elhamdaoui, Azdine Tahiri en Fouad Akrich. Sommigen van hen zouden gesneuveld zijn in Syrië, van anderen is het lot onbekend.

De beslissing waarmee de zes hun nationaliteit verliezen, wordt vandaag in een aantal kranten gepubliceerd. Justitie is verplicht om dat te doen, omdat de zes hun nationaliteit bij verstek zijn kwijtgeraakt. Omdat ze geen adres meer hebben in ons land, hebben ze ook geen kennis kunnen nemen van de beslissing.