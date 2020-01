Australische ekster imiteert perfect de klank van loeiende sirenes

De bosbranden in New South Wales zijn allesbehalve onder controle. Sinds september teisteren ze de ruim 300 kilometer lange populaire kuststrook van New South Wales. In totaal worden er nog steeds 200 brandhaarden geteld in New South Wales en in het aangrenzende Victoria. Ook in het zuiden en het westen van Australië en in Tasmanië woeden branden. In totaal kwamen zeker 20 mensen om het leven. Er liggen 5 miljoen hectare land in de as, met daarop meer dan 1.400 vernielde woningen.

De hartroerende beelden van de ekster, die naar verluidt de naam Marvin draagt, werden in december op Facebook gepost en gaan de wereld rond.