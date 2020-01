AZ Herentals volgt patiënten via polsband doorheen heel operatiekwartier

Wanneer ze zich aanmelden in het ziekenhuis krijgen de patiënten een polsband met een chip om. Via sensoren in het hele ziekenhuis kan de patiënt gevolgd worden. "Zo kunnen alle betrokken verpleegkundigen en artsen zien of de patiënt in de wachtkamer is, in de operatiezaal of op de kamer bijvoorbeeld", legt algemeen directeur Rudy Van Ballaer uit. Het systeem bestaat al voor de raadplegingen in het ziekenhuis en zorgt ervoor dat er minder personeel over en weer moet lopen. Patiënten zien zelf op schermen in het ziekenhuis dat ze verwacht worden en waar ook.

Nummer en symbool

Ook voor familieleden of begeleiders van patiënten is het een voordeel. "Elke patiënt krijgt een uniek nummer en symbool toegewezen. Die verschijnen op schermen in het ziekenhuis en zo weten ook zij waar hun patiënt is." Het is ook de bedoeling om in de toekomst die informatie via een app te verspreiden, zodat mensen die ook buiten het ziekenhuis kunnen oproepen. "En dan kunnen ze intussen nog rustig een wandeling gaan maken of een koffie gaan drinken."

Kinderen

Voor kinderen werd ook een apart traject uitgewerkt binnen het operatiekwartier. "Zij worden opgevangen in een aparte wachtzaal waar ze eerst nog rustig wat kunnen spelen. De ouders kunnen daarna mee tot aan de operatiezaal en worden weer opgeroepen via het volgsysteem wanneer het kind in de ontwaakruimte of recovery is. Dan mogen ze er meteen weer bij." Op die manier kunnen ouders zo veel als mogelijk bij hun kind zijn.