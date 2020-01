Wist u dat Paul Michiels' videoclip te pornografisch was voor de jaren 80? Dit en nog andere weetjes in de Canvas Popnacht

Het is 1980. Paul Michiels uit Heist-op-den-Berg is 32 jaar oud en klaar voor een solocarrière. Voor zijn single "Females" mag hij een videoclip opnemen voor het muziekprogramma "Hitring". "Paul ontmoet 2 dames en belandt ermee in bed", klinkt de synopsis. Klachten van kijkers stroomden binnen en de clip verdween van het televisiescherm. Tot nu.