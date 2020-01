Belangrijke Iraanse generaal gedood bij Amerikaanse raketaanval in Bagdad, VS roept burgers op Irak te verlaten

De Nederlandse Defensie bekijkt op haar beurt nog of de Nederlandse militairen die in het noorden van Irak zijn gelegerd, hun werk veilig kunnen blijven doen. Bij eerdere momenten dat de spanningen in Irak of in de regio hoog opliepen, kregen zij bijvoorbeeld het bevel voorlopig binnen te blijven. Dat gebeurde voor het laatst in mei vorig jaar. De militairen zijn in Irak om Iraakse commando's en Koerdische strijders op te leiden voor de strijd tegen bijvoorbeeld IS.