Belgisch-Nicaraguaanse activiste klaagt intimidatie aan: "Constant zijn er bedreigingen"

De gevel van het huis is besmeurd met motorolie. "Sinds mijn terugkeer is er in de lucht geschoten en weerklinkt er iedere nacht mortiervuur", vertelt Amaya Coppens. "Onze ruiten worden ingegooid met stenen en mijn familie is lastiggevallen, mijn broer is beestachtig in elkaar geslagen."

"Sinds dag één filmt een paramilitair ons, met zijn gezicht afgedekt", zegt ze in de krant La Prensa. "Constant zijn er bedreigingen (...) met goedkeuring en duidelijke bescherming van de politie."

Volgens Coppens zijn de intimidatiepogingen het werk van paramilitaire groepen en fanatieke aanhangers van president Ortega. Ze zegt dat ze niet de enige is die thuis bedreigd wordt. Bij andere activisten is hun huis in brand gestoken en is hun familie aangevallen.