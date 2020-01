Birger (27) uit Heule wordt priester: "Ik wil dat al sinds mijn zevende"

Birger wist al heel lang dat hij priester wou worden: "Ik was een jaar of zeven toen ik voor het eerst zei dat ik priester wou worden. De pastoor van vroeger maakte een grote indruk op me, vandaar", vertelt Birger op Radio 2 West-Vlaanderen. "Thuis reageerden ze positief. Ze hebben me altijd gesteund tijdens mijn jeugd."

In 2019 waren er 4 wijdingen in het hele land, dit jaar zijn er al evenveel in West-Vlaanderen alleen: "In 2020 zijn er na mijn wijding nog drie in West-Vlaanderen. Dat is zeer uitzonderlijk." Birger wil als jonge priester vooral zichzelf blijven: "Ik vind het belangrijk om ook nieuwe wegen te zoeken om de boodschap van Jezus bij de mensen te brengen."

Repetitie

Een aantal dagen voor de echte wijding in Roeselare was er een repetitie: "We hebben de viering overlopen met de misdienaars. En het was ook handig voor mezelf zodat ik weet waar ik komende zondag moet staan en liggen. Want ik zal ook plat op de grond liggen. Plat ter aarde, als teken van nederigheid, dat is een soort van gebedsvorm."

Of er na de wijding een groot feest volgt? "Eerder een mooie receptie in Roeselare op het college, alle aanwezigen zijn daar welkom."