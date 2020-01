Bouwwerf uitgegroeid tot illegale stortplaats in Strombeek

Jo heeft een optiek aan het Gemeenteplein en beschrijft de toestand: "De werkzaamheden zijn begonnen in de lente van vorig jaar. En ze zullen wellicht nog enkele jaren duren. Want veel beweging is er niet." Het afvalprobleem zag Jo aankomen: "Er was door de gemeente een afvalhuisje beloofd met een cijferslot. Maar uiteindelijk is het een verzamelpunt geworden, omgeven door hekken." De gevolgen lieten niet lang op zich wachten. "Mensen komen van her en der hun afval hier dumpen. Daarvoor gebruiken ze niet altijd de reglementaire zakken. Alles ligt dooreen: zwarte en rode zakken, maar ook andere verpakkingen, afgedankte kerstbomen, WC-brillen, afval van schilders etc."

Martine woont aan de overkant van het plein en heeft een goed uitzicht over het plein. "Ik denk dat het containerpark van Grimbergen naar hier is verhuisd", zegt ze lachend. "Iedereen komt hier zijn afval dumpen. Dat lokt ook ongedierte zoals ratten en ook de meeuwen zijn geregeld van de partij." Voor de mensen van de vuilnisdienst is het opruimen een zware karwei: "Ze moeten zich door de berg afval een weg banen om de reglementaire zakken op te halen. de rest is voor de gemeentelijke arbeiders. Maar eens het opgeruimd is ligt het er na een paar uren weer vuil bij." Martine begrijpt net als de andere buren de toestand niet. "Waarom grijpt het gemeentebestuur niet in en zorgt het voor een sluitend systeem dat misbruik uitsluit?"