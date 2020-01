Brugge renoveert historisch Stedelijk Zwembad Jan Guilini

Het zwembad heeft problemen met de waterzuivering. Ook de elektriciteitsvoorzieningen zijn niet meer van deze tijd. Maar volgens schepen van Facilitair Beheer Minou Esquenet is er meer: "Wij gaan in twee stappen werken. In eerste instantie gaan wij het zwembad energiezuiniger maken en de waterkwaliteit verbeteren. We gaan het comfort voor de zwemmer dus drastisch verhogen. Daarnaast hebben wij met het schepencollege een principiële beslissing genomen om dit mooie historische zwembad te behouden en aan te passen aan de toekomst. In de tuin maken we plaats voor wellness."