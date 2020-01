Doorbraak in strijd tegen resistente malariaparasieten

In een eerste reeks van in-vitro-experimenten - experimenten in schaaltjes in het labo - werden de parasieten losgelaten op menselijke rode bloedcellen zodat ze die konden infecteren en er zich in konden ontwikkelen. Meer dan 70 moleculen die methylering verhinderen, werden vervolgens getest om hun doeltreffendheid vast te stellen.

"Van zodra we de eerste moleculen testten, zagen we aanzienlijke activiteit, vergelijkbaar met middelen zoals chloroquine [een veel gebruikt middel tegen malaria, nvdr.]", zei Flore Nardella. "Dat gebeurt zeer zelden wanneer je een nieuwe bibliotheek aan moleculen test." "De inhibitor-moleculen waren zeer effectief en sommige ervan doodden de Plasmodium falciparum-parasieten in slechts zes uur", voegde Paola Arimondo daaraan toe.

De onderzoekers zetten hun onderzoek voort met een tweede reeks experimenten waarin de meest effectieve moleculen getest werden op resistente geïsoleerde parasieten en opnieuw waren de resultaten overtuigend: de moleculen doodden wel degelijk de parasieten.

"De studie toont voor het eerst aan dat parasieten in het bloed, waaronder ook artemisinine-restente stammen, snel gedood kunnen worden door de DNA-methylering in het vizier te nemen", zei Arimondo. "Gelet op het falen van de behandelingen dat we vooral zien in Zuidoost-Azië, is het belangrijk om nieuwe therapeutische doelwitten te vinden. Methylering zou de deur kunnen openen naar nieuwe geneesmiddelen die, in combinatie met artemisinine, resistente parasieten zouden kunnen uitschakelen", zei Nardella.

In het derde stadium van hun werk testte het team de inhibitors in vivo - op levende wezens - op muizen die geïnfecteerd waren met de parasiet Plasmodium berghei. Opnieuw bleek die benadering succesvol: de behandeling doodde de parasieten in het bloed en de muizen overleefden de herseninfectie met malaria.

De volgende stappen voor de twee onderzoeksteams zijn het nog meer optimaliseren van de selectiviteit en de doeltreffendheid van de meest veelbelovende moleculen, wat cruciaal is als de moleculen gebruikt zouden worden bij mensen, en het identificeren van moleculen die zouden kunnen inwerken op andere stadia van de ontwikkeling van de parasieten.

De studie van de onderzoekers van het Institut Pasteur en het CNRS is vorig jaar gepubliceerd in ACS Publications. Dit artikel is gebaseerd op een persbericht van het Institut Pasteur.