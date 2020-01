Duitse spoorwegen verlagen prijzen tickets voor lange afstanden

De lagere tarieven zijn een gevolg van de regeringsbeslissing om de btw op tickets voor die lange trajecten te verlagen, van 19 naar 7 pct. Deutsche Bahn besliste om die btw-verlaging volledig terug te geven aan de klanten. Bedoeling is meer mensen de trein te doen nemen, en zo het milieu te beschermen.

De lagere tarieven gelden niet enkel voor het basistreinticket, maar ook voor tickets die vergelijkbaar zijn aan de B-dagtrips of om de fiets mee te nemen met de trein. Volgens Deutsche Bahn kan het lagere tarief leiden tot jaarlijks 5 miljoen extra passagiers. Voor kortere trajecten gaat de prijs wel omhoog: gemiddeld met 1,7 pct. De lagere tarieven gelden ook niet voor mensen die hun ticket vroeg boeken.

Eerder maakte Luxemburg al bekend dat het openbaar vervoer in het Groothertogdom begin maart volledig gratis wordt. In september was het bus-, trein- en tramverkeer er al een week gratis, bij wijze van test.