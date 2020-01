Links, de eerste coalitie en dialoog met Catalonië: waarom de nieuwe Spaanse regering zich in de kijker zal spelen

De politieke dialoog is in elk geval een heel andere toon dan die van de regering onder premier Rajoy, die het beruchte artikel 155 van de Spaanse grondwet toepaste om de Catalaanse regering af te zetten en het bestuur in de regio over te nemen. "Daar zal de Spaanse regering veel goodwill voor krijgen in Europa", denkt Scheltiens.



Maar het is tegelijk een risico voor Sánchez. Nu al krijgt hij langs alle kanten veel kritiek in Spanje en wordt hij weggezet als een landverrader die terroristen hulp biedt. "Maar Sánchez rekent erop dat, als de regering er komt, hij een aantal jaren de tijd heeft om die kritiek in te dijken en te laten vervagen door vooral het sociaal-economische prioritair te stellen. En daar heeft hij de meest trouwe bondgenoot in de gedaante van Podemos, want die willen dat ook."