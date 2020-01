Familie Berten ontvangen door paus Franciscus

Serge Berten nam het als broeder op voor de armen en dat was niet naar de zin van het regime. Hij is zo goed als zeker vermoord. "Dat we ontvangen zijn door de paus is een grote steun voor de familie, zelfs al kon onze moeder er niet bij zijn", zegt broer Patrick Berten. "De paus vond het spijtig dat mama er niet bij was. Omdat ze er niet bij was heeft hij dan eigenhandig geschreven dat hij aan haar denkt en dat hij bidt voor haar. Daar is ze wel heel blij mee. Wij zijn ook blij dat de kerk aan ons denkt en dat ze ons nog altijd ondersteunt."