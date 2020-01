Gentse imam Khalid Benhaddou mag dan toch naar en over de Verenigde Staten vliegen

"Ik heb daarover gisteren contact gehad met de Amerikaanse ambassade", zegt Benhaddou. "Ze hadden mij beloofd dat ze het zouden uitzoeken en het blijkt te gaan over een vergissing. Ze waren zelf aangedaan en hebben zich uitgebreid verontschuldigd."

De ambassade heeft hem gemeld dat zijn naam uit het systeem van de veiligheidsdiensten is geschrapt. Zelf kijkt hij met gemengde gevoelens terug op de hele zaak. "Ik vind het gewoon spijtig, niet alleen voor mezelf want ik heb veel berichten van andere mensen gekregen dat zij dat ook moeten ondergaan. Ik heb nu het geluk gehad dat er aan dit wat ruchtbaarheid is gegeven, maar er zijn veel andere mensen die dat privilege niet hebben."

Benhaddou wil zijn eigen ervaring opentrekken naar een maatschappelijke discussie. "Om te zien waar het in dit systeem schort en hoe het komt dat mensen in zo'n systeem kunnen belanden. Daar moet veel meer transparantie in komen want je wordt wereldwijd geblacklist, met alle drastische gevolgen vandien."